Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ’Köy Bizim, Şenlik Bizim’ etkinlikleri bu yıl Anamur ilçesinde başladı. Etkinliğin ilk adresi Çukurabanoz Mahallesi olurken, şenlik daha sonra Alataş ve Akarca mahallelerinde de devam etti.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen etkinliklerde, çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaş çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi. Drama gösterileri, interaktif danslar, yüz boyama, çocuk tiyatrosu ve geleneksel çocuk oyunlarının yer aldığı etkinlikte köy meydanları adeta şenlik alanına döndü. Etkinlikte ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinliklerde görev alan tiyatro oyuncusu Mustafa Çavuş, sezonun açılışını Anamur’da yaptıklarını belirterek, "Mini disko, çocuk oyunu, halat çekme, sandalye kapmaca gibi birçok etkinlik düzenliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin sunduğu ikramlar ve hediyelerle çok keyifli bir gün geçirdik. Etkinlikler yaz boyunca farklı köylerde devam edecek" dedi.

Şenliğe katılan emekli öğretmen Fatma Hasdeniz ise "Çocukları görünce çok duygulandım. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar da çok mutlu oldu" diye konuştu. Vatandaşlardan Şerife Yılmaz, "Çocuklarımız çok eğlendi. Biz de onların mutluluğuyla mutlu olduk. Bu tür etkinliklerin devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin "Her Köy Bizim Köyümüzdür" anlayışıyla düzenlediği şenliklerin yaz boyunca farklı mahallelerde süreceği bildirildi.