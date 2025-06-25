Hatay’ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi 226. Sokak’taki 5 katlı Şekerlisoy Apartmanın 1’inci katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Mitat G.’nin uzun süredir görülmemesi üzerine çevre sakinleri durumdan şüphelendi. Apartman sakinleri son günlerde yaşlı adamın yaşadığı evden gelen kokuyu da fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracılığıyla kapıyı açarak eve girdi. Yapılan kontrollerde, yalnız yaşayan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Komşuların verdiği bilgilere göre, yaşlı adamın çeşitli sağlık sorunları bulunduğu, tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan 15 gündür şahsa ulaşılamadığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.