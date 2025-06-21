Korkuteli Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde implant tedavisi uygulamaları resmen başladı. Uygulama ile diş kaybı yaşayan hastalara modern, güvenli ve uzun ömürlü çözümler sunulması hedefleniyor.

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Berna Gencel, implant tedavisinin bölgedeki vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını vurgularken, "Sağlık hizmetlerimizi sürekli geliştirerek vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunma kararlılığındayız. Yeni implant tedavimizin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz Korkuteli ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, bu hizmet sayesinde artık ileri seviye ağız ve diş sağlığı tedavilerini ilçe hastanesinde rahatlıkla alabilecek" dedi.