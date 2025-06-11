Hatay’da çocuğun eline saplanan demir itfaiye ekipleri tarafından kesilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Reyhanlı ilçesi Değirmenkaşı Mahallesi’nde erkek çocuğunun eline korkuluk demiri saplandı. Demirden elini kendi imkanlarıyla çıkaramayan çocuğu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek çocuğun eşinden korkuluğu çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çocuk, hastanede tedavi altına alındı.