Körfez ilçesinin kırsal mahalleri Körfez Sipahiler ve Demirciler’in yolları kilitli parke taşıyla yenileniyor.

Yaya ve araç trafiğini daha rahat ve güvenli hale getirmek için ulaşım altyapısına büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde girilmedik sokak, yapılmadık yol bırakmıyor. Bu kapsamda çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren yol yapım bakım ve onarım dairesi başkanlığı ekipleri, Körfez ilçesi Sipahiler ve Demirciler mahallerinde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan köy yollarının yenileme çalışmasını gerçekleştiriyor. Çalışma dahilinde Sipahiler Mahallesi’nde 4 bin 500 metrekarelik parke yol imalatı tamamlanırken, Demirciler Mahallesi’ndeki 3 bin metrekarelik parke yol imalatında da çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir, altyapı çalışmalarından dolayı yolları bozulan kırsal mahallelerin üstyapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüreceğini belirtti.