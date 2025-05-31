Kocaeli’de deprem bilincini artırmak amacıyla düzenlenen eğitime arama kurtarmadan ilkyardıma kadar birçok uygulamalı çalışma gerçekleştirildi. Eğitime Yalova ve Bursa’dan da gönüllüler katıldı.

Kocaeli’de Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) tarafından organize edilen deprem eğitimi, Körfez ilçesinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Güney Mahallesi’nde bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri Merkezi’nde yapılan eğitime Kocaeli, Yalova ve Bursa’dan katılan ekiplerin yanı sıra Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemiş, Kocaeli AFAD İl Müdürü Ekrem Öney, AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal da eşlik etti. Katılımcılar, 1999 yılında kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri hareketinin amacının, halkı afetlerden korunma konusunda bilinçlendirmek, aileleriyle birlikte hayatta kalmalarını sağlamak ve afet anlarında sahada profesyonel destek sunmak olduğunu ifade etti. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekildi.

"Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor"

Eğitim programının çok faydalı olduğunu söyleyen Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, "Türkiye bir deprem ülkesi ve artık depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Depremleri engelleyemeyiz ama hazırlıklı olabiliriz. Öncelikle depreme dayanıklı şehirler ve yapılar inşa etmeliyiz. Afet yönetimi süreci, afet öncesi ve sonrası yapılacaklarla şekillenir. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi çok önemli. Siz gönüllülerin, halkı bilinçlendirme görevini üstlenmeniz büyük sorumluluk. Deprem anında panik olmadan, kendi güvenliğimizi ve ailemizin güvenliğini sağlayacak tedbirleri almalıyız." diye konuştu.

Gün boyunca eğitim gerçekleştirildi

Konuşmaların ardından, ekipler gün boyunca eğitim gerçekleştirdi. Enkaz kaldırma, arama kurtarma, ilkyardım, yükseğe tırmanış, pompalı krikolarla demir kaldırma, beton ve demir kesme gibi alanlarda kullanılan aletlerle çalışmalar yapıldı. Eğitimler gün sonuna kadar sürdü. Eğitim sonunda, ikinci uygulamalı eğitim programının nerede gerçekleştirileceği konusunda ilerleyen günlerde karar verileceği belirtildi.

Körfez Mahalle Afet Gönüllüleri Başkanı Bahri Soyyiğit ise yaptığı açıklamada, "Bugün burada çok değerli çalışma gerçekleştirdik. Başta Körfez kaymakamımız olmak üzere, katılım sağlayan tüm gönüllülere ve yöneticilere, ayrıca Yalova ve Bursa’dan gelen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu eğitimlerle eksiklerimizi giderip, afetlere karşı daha hazır hale geleceğiz." dedi