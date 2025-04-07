Konya’da 5 çocuğu ve 55 torunu bulunan 103 yaşındaki Hasan Yaşar hayatını kaybetti.

Konya’nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi’nde nüfus kayıtlarına göre 1922 yılında dünyaya gelen Hasan Yaşar, Konya’daki eğitimini yarıda bırakarak İçeri Çumra Mahallesi’ne geri döndü. Bir süre tarlalarda çalıştıktan sonra 1942 yılında da 3 yıl vatani görevini yapan Hasan Yaşar, askerlik görevinin ardından dünyaevine girdi. Yaşar, mahallede bulunduğu sırada muhtarlık ve belediye azalığı da yaptı. 5 çocuğu ve 55 torunu bulunan 103 yaşındaki Hasan Yaşar, İçeri Çumra Mahallesi’ndeki evinde hayatını kaybetti. Yaşar’ın cenazesinin yarın İçeri Çumra Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.