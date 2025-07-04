Konya’da düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda silah ve kaçak sigara ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında iki ayrı operasyon düzenledi. Ekiplerce bir araçta yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Silahların yasa dışı yollarla temin edilip satılmak istendiği belirlenirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya-Aksaray kara yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada da, yaklaşık 1 milyon 100 bin TL değerinde 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 170 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada; halk sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden her türlü kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin aralıksız sürdüğü ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtildi.