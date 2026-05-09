2023 yılı Aralık ayında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in ismi Konya'da yaşatılacak.

Konya Ardıçlı Toki İlkokulunda Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına, 2021 Anafartalar Devresi, şehidin ailesi ve okul aile birliğinin katkılarıyla yapılan Akıl Zeka Oyunları Sınıfı ve Müzik Atölyesinin açılışı ile gerçekleştirildi. Açılışa şehidin ailesi, Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer, okul müdürleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Himmet Çağlar, üç ay gibi bir sürede sınıfların oluşumunu tamamladıklarını söyledi. Çağlar, Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına hazırlanan bu sınıfların öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca öğrencilerin sağlıklı su tüketimi adına yine finansmanı 2021 Anafartalar Devresi, şehidin ailesi ve okul aile birliği tarafından sağlanan arıtma su sistemlerinin okulun tüm katlarında yerleştirildiğini belirten Çağlar, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Program, Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesilmesiyle sona erdi.