M1 Konya AVM, 8-31 Mayıs tarihleri arasında Bayram Fest-Hediyelik Eşya Festivali düzenliyor. Trio resitali, baskı ve bileklik atölyeleri, Bubble House, Kapadokya Balonu, sihirbaz gösterisi, çocuk tiyatrosu, yüz boyama ve palyaço gösterisi gibi birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor.

Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen M1 Konya Alışveriş Merkezi, 8-31 Mayıs tarihleri arasında 'Bayram Fest - Hediyelik Eşya Festivali' düzenliyor. Festival kapsamında resital, atölyeler, sihirbaz gösterisi, çocuk tiyatrosu ve palyaço gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk etkinlik günü 10 Mayıs Pazar olacak. Trio Resitali saat 15.00-16.00 arasında izleyicilerle buluşacak. Aynı gün Kupa Bardak ve Tişört Baskı Workshop ile Doğal Taş Bileklik Yapımı atölyeleri düzenlenecek. Baskı atölyesi saat 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00'da; bileklik atölyesi ise 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00'da dört seans hâlinde yapılacak.

16-17 Mayıs hafta sonunda çocuklar için eğlence dolu iki gün var. Bubble House ve Kapadokya Balonu etkinlikleri her iki gün de saat 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00'da gerçekleştirilecek.

23 Mayıs Cumartesi günü Sihirbaz Gösterisi saat 18.00-19.00 arasında sahnelenecek. Aynı gün Tuvul Boyama atölyesi saat 13.00, 15.00 ve 17.00'de üç seans hâlinde yapılacak. 24 Mayıs Pazar günü ise Çocuk Tiyatrosu saat 15.00 ve 17.00'de iki seans olarak izlenebilecek.

Festivalin son günü 30 Mayıs Cumartesi'nde ise Yüz Boyama ve Palyaço Gösterisi saat 15.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Tüm etkinliklere katılım ücretsiz olmakla birlikte, atölyeler kontenjanla sınırlıdır.