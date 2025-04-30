Konya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 50 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akşehir ilçesinde yapılan operasyonda 1 şahsın özel aracı ile gümrük kaçağı sigara getirerek satış yapacağı bilgisi alındı. Şüpheli şahsın aracında yapılan arama sonucunda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli şahsın ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı öğrenildi.