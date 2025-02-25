Konya’nın Karapınar ilçesinde bir çiftlikte gerçekleştirilen sezaryen doğumda, ölü olarak 6 ayaklı ve 2 başlı bir buzağı doğdu.

Edinilen bilgilere göre, çiftlikte bir ineğin doğum süreci normal ilerlemeyince çiftlik sahibi durumu fark edip veteriner çağırdı. Yapılan muayenede buzağının doğum kanalından çıkamadığı belirlendi ve acil sezaryen kararı alındı. Doğum gerçekleştiğinde ise ortaya çıkan manzara hem çiftlik sahibini hem de veterineri şaşkına çevirdi. Uzmanlar, 6 ayaklı ve 2 başlı olan ve ölü doğan buzağının genetik mutasyon veya gelişimsel anormallik nedeniyle bu şekilde dünyaya gelmiş olabileceğini belirtti. Çiftlik sahibi ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti.