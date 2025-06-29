Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 2 araca çarptı. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen hafif yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Hacıalibey Mahallesi Sakarya 1 Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.İ. (27) idaresindeki 26 AKV 450 plakalı hatcback araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan ve kontrolden çıkan araç cadde üzerinde park halindeki 2 araca çarptı. Çarpma sonucunda kazaya karışan araçlarda ciddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polsi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre, ayakta durmakta güçlük çeken sürücü ekiplere direndi. Ekiplerin ikna ettiği hafif yaralı H.İ., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasarlı araçlar çekici yardımı ile olay yerinde çekildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.