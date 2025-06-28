Nevşehir’de kontrolden çıkan ATV devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 3 gün önce Acıgöl ilçesine bağlı Kozluca köyü yakınlarında meydana geldi. 50 yaşındaki M.A. kullandığı ATV’nin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ATV bir anda takla atarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kullandığı aracın altında kalarak ağır yaralanan sürücü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren sürücü, M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.