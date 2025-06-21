Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ilk gününde yine alışıldık görüntüler yaşandı. Erzurum’da sınava 15 dakika kala sınava gireceği okulu bulamayan genç kızın imdadına Komiser İlayda Şamlı yetişti.

YKS’nın ilk gününde tüm yurtta olduğu gibi Erzurum’da da yine klasik görüntüler eksik olmadı. Sınava birkaç dakika kala okullara gelen bazı adaylar rahat tavırlarıyla dikkat çekerken bazılarının adeta atletlere taş çıkarırcasına koşturmaları, merdivenleri çift çift tırmanmaları gözlerden kaçmadı.

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde sınava girecek bir kız öğrenci yanlışlıkla Atatürk Üniversitesi kampüsünün girişine geldi. Yanlış okula geldiğini fark eden kız öğrenci kavşakta bulunan Komiser İlayda Şamlı’nın yanına gitti ve yardım istedi. Hemen çevrede bulunan ekip otosunu çağıran Komiser İlayda Şamlı, kız öğrenci ile birlikte hızlı şekilde sınav yerine hareket etti.

Erzurum’da sınava giren bir öğrenci ise son bir dakikada okul kapısına geldi. Ancak yetkililer evraklarını incelediğinde yanlış okula geldiğini fark etti. Bu arada okul çevresinde çocuklarının çıkışını bekleyen kimi veliler Kuran-ı Kerim okurken kimileri de güzel havayı fırsat bilip piknik yaptı, bazı veliler ise örgü ördü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi de sınav merkezlerinde çadırlar kurarak vatandaşlara su, meyve suyu, simit, poğaça ve çay ikramında bulundu.