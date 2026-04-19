Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi'nde devam eden kurslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yerinde incelendi.

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol, şube müdürleri Avni Akar ve Ümit Kale ile birlikte Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında kurs alanlarını gezen heyet, usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada kursların işleyişi, katılımcıların memnuniyeti ve eğitim süreçleri üzerine sohbet edildi. İlçede yaygın eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekilirken, kursların vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunduğu vurgulayan yetkililer vatandaşları kurslara katılmaya davet etti.