Kocaeli Büyükşehir’in 6 ilçede bulunan modern kütüphanelerinden her gün binlerce vatandaş yararlanıyorKOCAELİ (İGFA) - Kültür ve sanata yönelik yaptığı tesis ve etkinliklerle vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki 993 oturma kapasiteli 8 kütüphanesinde farklı alanlarda binlerce kitap bulunuyor.

TOPLAM 31 BİN 530 ÜYE VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilimize kazandırılan modern kütüphaneler gençlerin kültür hazinesini genişletiyor, ufuklarını açmalarına yardımcı oluyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 6 ilçede toplam 8 kütüphane bulunuyor. Kütüphanelerden her gün binlerce kişi yararlanıyor. Birçok sosyal ve kültürel olanakları da içerisinde barındıran kütüphanelerde toplamda 84 bin 330 adet kitap bulunuyor. Özellikle lise ve üniversitelerde eğitim alan öğrencilere ders çalışmaları için rahat bir ortam sunan 8 kütüphanenin 31 bin 530 üyesi de bulunuyor.