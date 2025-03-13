Kocaeli merkezli İyilik Sağlık Derneği, Ramazan ayında Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine iftar sofraları kurarak binlerce insana sıcak yemek ulaştırıyor. Dernek, savaşın ve yoksulluğun etkisi altındaki bölgede her gün bin kişiye iftar vererek dayanışmayı büyütüyor.

Kocaeli’de 2018 yılında kurulan İyilik Sağlık Derneği, sağlık alanı başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yardım faaliyetleri yürütüyor. Covid-19 sürecinde de aktif çalışmalarını sürdüren dernek, bu yıl Ramazan ayında Gazze’deki en zor durumdaki aileler, yetimler ve engelliler için büyük bir iftar organizasyonu başlattı.

Ramazan boyunca toplam 29 bin kişiye iftar yemeği ulaştırmayı hedefleyen dernek, bağışçılarının desteğiyle mülteci kamplarında ve savaşın etkilediği bölgelerde sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.

İyilik Sağlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, bu yardım çalışmasının önemine dikkat çekerek, "Bağışçılarımızın desteğiyle bu Ramazan’da da binlerce kişiye ulaşacağız. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.