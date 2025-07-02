Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Derince ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesiyle an itibariyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden durdurulmuş vaziyette. Arkadaşlarımız kuzey taraftaki ilerlemeyi durdurmaya çalışıyorlar" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını ifade ederek, "Sadece kuzeye doğru değil, batı yönünde de sıçramalar var. 7-8 ayrı noktada ekip var" ifadelerini kullandı.

Derince ilçesinde bulunan Yenikent Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin buradaki müdahaleleri sürdüğü sırada aynı bölgeye yakın farklı bir noktada ikinci bir yangın daha çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ederken, çalışmalar sırasında 3 personel dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, etkilenen personele ambulansta müdahale etti.

"İlerlemeyi durdurmaya çalışıyorlar"

Yangın bölgesine gelen Vali İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi ve dumandan etkilenen personellere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Derince ilçemiz Yenikent’te mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesiyle an itibariyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden durdurulmuş vaziyette. Arkadaşlarımız kuzey tarafta çalışıyorlar, oradaki ilerlemeyi durdurmaya çalışıyorlar. Orman Bölge Müdürlüğümüzün helikopterleri, Hava Üs Komutanlığımızın helikopterleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın verdiği araç destekleriyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Diğer tüm kurumlarımız emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekiplerimiz sahadalar. Herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için, yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için gayret sarf ediyorlar. İtfaiye ve orman ekiplerimiz de sahadalar. Söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

"Sadece kuzeye doğru değil, batı yönünde de sıçramalar var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise ekiplerin var güçleriyle çalıştıklarını söyleyerek, "Rüzgar işlerini zorlaştırıyor ama inşallah kontrol altına alınacak. Sadece kuzeye doğru değil, batı yönünde de sıçramalar var. 7-8 ayrı noktada ekip var, onlar müdahale ediyorlar. Her birinin yanına gittik, tek tek baktık. Rüzgar işi zorlaştırıyor ama helikopter takviyesiyle inşallah kontrol altına alınır" diye konuştu.

Ayrıca Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, alanda yürütülen çalışmaları dron görüntüleriyle havadan takip etti.