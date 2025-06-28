Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin A Takımı ekipleri, çıkan yangına müdahale etmek ve destek olmak için Sakarya’ya gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipleri, Sakarya’nın Geyve ilçesi Aydınlar ve Çamlık Mahallelerinde çıkan yangına müdahale için akşam saatlerinde yola çıktı. Tam koordinasyon ve hızlı bir şekilde organize olan A Takımı; 3 arazöz ve 2 iş makinesi ile komşu il Sakarya’nın yardımına koştu. Arazözler ve iş makineleriyle bölgeye intikal eden ekipler, yangının yayılmasını önlemek için çalışmalara destek olacak.

Alevler yayıldı, 100 kişi güvenli bölgeye alındı

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve geniş bir çevreye yayılan alevler nedeniyle Sakarya Aydınlar Mahallesi’ndeki 20 hane ile Çamlık Mahallesi’ndeki 5 hane tahliye edildi. Yaklaşık 100 kişi güvenli bölgelere alındı. Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına da sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarına destek olacak A Takımı, koordineli çalışmayla alevlerin kontrol altına alınmasına katkı sağlayacak. Büyükşehir ekiplerinin desteği, yangın kontrol altına alınana kadar devam edecek.