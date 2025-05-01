KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüyle, milli savunma sanayisinin başarılarıyla buradaki milli egemenliğimizi bir kez daha hep birlikte haykırabiliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST KKTC’nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a ve tüm misafirlere "hoş geldiniz" diyerek başladığı konuşmasında iki yıl önce Selçuk Bayraktar’ı ziyaret ederek, TEKNOFEST’in bir ayağının KKTC’de düzenlenmesi yönünde talepte bulunduğunu hatırlattı. "Kendisine, bunun hem gençlerimize ilham olacağını hem de KKTC’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söylemiştim. O da memnuniyetle kabul etmişti. İşte bugün buradayız" diyen Tatar, anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir"

Kıbrıs meselesine değinen Tatar, "KKTC sadece buradaki 3 bin 800 kilometrekare toprak değildir. Aynı zamanda etrafta, deniz kıyılarında, kıta sahanlığında, deniz yetki alanlarında, karasularında ve onun üzerindeki gök vatanda, hava sahasında milli varlığımızın sürdürülebilmesi için jeopolitik, jeostratejik gelişmelere bağlı olarak buradaki egemenliğimizle, bağımsızlığımızla, hürriyetimizle devletimizi sonuna kadar ilelebet yaşatmak için işte hep birlikte buradayız ve Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüyle, milli savunma sanayisinin başarılarıyla buradaki milli egemenliğimizi bir kez daha hep birlikte haykırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tatar, federal çözüm önerilerine karşı durduklarını ifade ederek, böyle bir yapının ileride garantörlüğün kaldırılmasına ve Türk askerinin adadan çekilmesine yol açabileceğini, bunun da Kıbrıs Türkü’nü tehlikeli bir geleceğe sürükleyeceğini işaret etti. Tatar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Biliyoruz ki Güney’de farklı düşünenler var. Farklı hesabı, kitabı olanlar var. O hesap gün gele federal bir çatı, o federal çatıda Kuzey ve Güney Avrupa Birliği’nin içerisinde. Ve anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği içerisinde olmadığı için bir süre sonra garantörlüğünün ortadan kalkması, Türk askerinin adadan çekilmesi ve burada Kıbrıs Türküne elbette tehlikeli ve geleceği hiç belli olmayan bir gelecek. Onun için biz diyoruz ki bu Doğu Akdeniz’de, mavi vatanda milli birliğimiz, egemenliğimizi, bağımsızlığımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bunu koruyabilmesi ve buradaki bağımsızlığımızı sonuna kadar sürdürebilmemiz, kendi gençlerimize, evlatlarımıza, kendi milli değerlerimizle, maneviyatımızla, milli kimliğimizle hep birlikte geleceği inşa ederken, bütün bunları değerlendirmek ve anavatanın bize getirdiği asrın projesi su kaynağı gibi birtakım büyük projelerle büyük düşünmek buradaki gerek turizm gerek yüksek öğrenim, inşaat, emlak her türlüsüne bir cazibe merkezi olması yönünde elbette teknoloji ve teknolojiyle yazılım sektörü, bilim, ilim gibi konularda gençlerimizin, gelecek nesillerin bu topraklarda daha verimli bir ekonomik yapı oluşması için bütün bu konularda hassasiyetlerini ve daha verimli bir gelecek inşa etmek için teknolojiyi benimsemeleri ve özümsemeleri çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Türk dünyasının birlik ve beraberliği için çalışmaya devam edeceğiz"

Festivalin gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü ve Türkiye’den binlerce katılımcının festivale katıldığını belirten Tatar, farklı ülkelerden de misafirlerin katılımından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında Türk dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesine de değinerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu hatırlattı. "Bugün burada Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’dan gelen misafirlerimiz var. Türk dünyasının birlik ve beraberliği için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmelerinde bu iş birliğinin öneminin vurgulandığını belirtti.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Tatar, Erdoğan’ın her platformda KKTC’nin tanınması gerektiğini ifade ettiğini ve Kıbrıs Türk halkının asla yalnız olmadığını vurguladığını aktardı. Tatar, "Türkiye, her türlü zenginliğini bizimle paylaşma kararlılığındadır. Bizler de Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve hükümet olarak Türkiye ile uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST’in KKTC’de düzenlenmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu büyük organizasyonun tüm katılımcılara hayırlı olmasını temenni etti.