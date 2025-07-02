Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar resmi temaslar kapsamında Azerbaycan’a geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ı başkent Bakü’deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Samir Şerifov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Azerbaycan’daki temasları kapsamında 3-4 Temmuz tarihlerinde Hankendi’de düzenlenmesi planlanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Üye Ülkeleri 17. Zirvesi’ne gözlemci ülke devlet başkanı olarak katılması ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AzTÜ) tarafından fahri doktora unvanının verilmesi öngörülüyor.