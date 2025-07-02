Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü‘de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi. Görüşmede, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda (ECO) gözlemci olarak bulunan KKTC Cumhurbaşkanı’nın Hankendi’de düzenlenecek olan 17. ECO Başkanlar Zirvesi’ne katılımının önemi vurgulandı. Görüşmenin devamında iki ülke arasında birçok alanda işbirliği konuları ele alındı.