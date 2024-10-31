Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılay haftasında kan bağış kampanyasına 100’ün üstünde personel ve öğretmenle katıldı.

Kızılay’ın 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutladığı Kızılay haftası Bolu’da çeşitli etkinliklerle gerçekleştiriliyor. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Kızılay’ın kampanyasına tam destek verdi. Kampanyaya Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ve öğretmenler katıldı. 100’ün üstünde personelle ve onlarca öğrenci velisiyle kampanyaya destek veren Milli Eğitim camiası düzenli kan bağışının önemine dikkat çekti.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "Kan bağışı, acile değil sürekli ihtiyaç duyulan ve hayati önem taşıyan bir konu. Bu sebeple düzenli kan bağışı yapmak çok önemli aynı zamanda bir sosyal sorumluluk ve insani görevidir. Bu önemli sorumluluğa katkı sağlayıp kan bağışında bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.