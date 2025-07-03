Mersin’de kıyıya vuran yunus sahildeki vatandaşlar ve görevliler tarafından tekrar denize salındı.

Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi sınırlarında yer alan tatilcilerin uğrak yerlerinden Susanoğlu’nda kıyıya yunus vurdu. Kıyıdaki yunusu görenler önce şaşırıdı. Daha sonra tatilciler ve plajda bulunan görevliler çeşitli yerlerinde yaralar görünen yunusu tekrar denize göndermek için uğraş verdi. El birliğiyle yapılan çalışma ile yunus tekrar denizle buluşturuldu.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.