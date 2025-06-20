2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Kırşehir genelinde 222 okulda öğrenim gören 43 bin 543 öğrenci karne sevinci yaşadı. Öğrenciler, coşkulu törenlerle karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, eğitim öğretim sezonunun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada; "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde gösterdiğiniz çaba ve özveri için her öğretmene teşekkür ediyorum. Her biriniz, öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesinde önemli bir rol üstleniyorsunuz. Sayenizde ülkemizin yarınlarına umutla bakan nesiller yetişiyor. Öğrencilerimize kazandırdığınız bilgi, beceri ve değerler, aydınlık geleceğimizin en büyük teminatıdır. Bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancım tamdır" dedi.

Öğrencilere de seslenen GÜlşen, "Eğitim ve öğretim süreci boyunca gösterdiğiniz azim ve gayretle bizleri her daim gururlandırdınız. Her birinizin elde ettiği başarı, ülkemizin geleceği adına büyük bir umut kaynağı olmuştur. Çalışkanlığınız, kararlılığınız ve öğrenmeye olan isteğiniz; sizlerin yarının liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve örnek bireyleri olarak yetiştiğinizin en güzel göstergesidir" diye konuştu.