Kırklareli’nde ceviz bahçesi ve orman alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkeze bağlı Üsküp beldesi ile Beypınar köyü arasında bir ceviz bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, çevre ilçe ve beldelerden itfaiye, İl Özel İdare ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 70 dönüm ceviz bahçesi ve 20 dönüm orman alanı zarar gördü.