Kırıkkale’de kontrolden çıkan un yüklü tır, demir korkulukları biçerek köprüden aşağı devrildi. Sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu Balaban Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. idaresindeki 55 AHZ 246 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprüdeki demir korkuluğu biçerek yaklaşık 4 metre yüksekten dere yatağına devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Römorkta bulunan un çuvalları ise etrafa saçıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.