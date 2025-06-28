Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen saman balyası yüklü tırda çıkan yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Kırıkkale-Kalecik karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. (42) idaresindeki saman yüklü tırda aniden yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarla olay yerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle birlikte polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırda büyük çapta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.