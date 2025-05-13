Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" temalı eğitim programında yaptığı konuşmada, sağlığın her şeyin temeli olduğunu belirterek çocuklara küçük yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması gerektiğini söyledi.

Kırıkkale’de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü" kapsamında hayata geçirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" temalı eğitim programının tanıtımı, Vali Mehmet Makas’ın katılımıyla TOKİ Şehit Nazir Elitok İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Makas, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasının ve sağlık okuryazarlığının artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Vali Makas, "Kanuni Sultan Süleyman’ın dediği gibi: ‘Halk içinde mu‘teber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.’ Her şeyin temelinde sağlık vardır. Sağlık olmadan hiçbir kurumun düzenli işleyişi mümkün değildir. Bu nedenle çocuklarımızın bu projeden en iyi şekilde faydalanması gerekiyor. Sağlık hizmetlerimiz son 25 yılda her kademede vatandaşı merkeze alan bir yapıya ulaştı. Ancak bu hizmetlerden yararlanmak için bilinçli nesiller yetiştirmemiz gerekmektedir. Bu yöndeki çalışmaları yürüten tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Programın ardından Vali Mehmet Makas ve beraberindekiler, kurulan stantları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.