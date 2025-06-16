Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan denetim ve şok uygulamalarda 8 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 bin 122 şahıs ve 1 bin 332 aracın sorgulandığı şok uygulamalarda, 8 aranan şahıs yakalanırken, 85 araca cezai işlem uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 4 tabanca, 1 bıçak, 212 fişek, 43 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2,05 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öğrenci yurtları çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde 560 şahıs ve 67 araç sorgulandı; 26 araca cezai işlem uygulandı. Okul önleri ve çevresindeki uygulamalarda ise 47 şahıs ve 34 araç kontrol edilirken, 1 bakkal/büfe ile 2 park/bahçe denetime tabi tutuldu. Ayrıca, kent genelinde 33 metruk binanın denetimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA