Ünlü sanatçı Kıraç, Amasya’da düzenlenen 12–22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali’nde konser verdi.
Yavuz Selim Meydanı’nda gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, hayranlarından büyük ilgi gördü.
Amasya Kalesi ve Yeşilırmak’ın kıyısında sıralanan Yalıboyu evlerinin gece aydınlatmasına hayran kaldığını belirten Kıraç, "İnanılmaz bir şehirde yaşıyorsunuz. Amasya’yı anlatmaya gerek yok" dedi.
Konsere katılan Amasya Valisi Önder Bakan ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi, sanatçıya çiçek ile hediye verdiler.
Kaynak: İHA