Kilis’te hava sıcaklığının 42 dereceyi aşmasıyla bir aşçı, beton zeminin üzerinde sucuklu yumurta pişirdi. Güneşin etkisiyle dakikalar içinde pişen yumurta ile hem sıcaklığa dikkat çekildi hem de orman yangınlarına karşı vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldı.

Kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü Kilis’te hava sıcaklığı 42 dereceyi aştı. Sıcaklığın etkisini göstermek isteyen aşçı Erdoğan Aktaş, betonun üzerine tava koyarak yumurta pişirdi. Güneşin etkisiyle dakikalar içinde pişen sucuklu yumurta, servise hazır hale geldi.

Aktaş, "Bugün arkadaşımızla birlikte sıcaklığın ne kadar yüksek olduğunu göstermek için sucuklu yumurta yaptık. Ancak asıl dikkat çekmek istediğimiz konu bu değil. Türkiye’nin dört bir yanında ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Lütfen sigara izmariti atmayalım, piknik sonrası ateşimizi söndürmeden ayrılmayalım. Sokakta yaşayan canlılar için de elimizden geldiğince bir kap su, bir parça yemek bırakalım. Dilsizlerin dili, tercümanı olalım" diye konuştu.