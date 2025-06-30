Bir sosyal medya kullanıcısının eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Datça’da ‘Tatil’ paylaşımına Datça Belediyesi resmi sosyal medya hesabından ‘Maalesef doluyuz’ cevabı sonrası bir çalışanın işten çıkarıldığına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu "Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum’ diyerek paylaşım nedeniyle görevden alındıysa yöneticinin iade edilmesini istedi.

Datça Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan ‘Maalesef doluyuz’ paylaşımı sonrası birçok kesim tarafından Datça Belediyesi hedef alınmıştı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşım sonrası Datça Belediyesi tarafından belediyenin sosyal medya hesaplarını takip eden bir çalışanın işten çıkarıldığına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder" diyerek Datça Belediyesine çağrıda bulundu.

Datça Belediyeyi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Datça Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarını daha önce Belediyede yine aynı görevi yürüten ve daha sonra emekli olan Osman Akın’ın takip ettiğini, Belediyenin Osman Akın’ın emeklilik sonrası kurduğu şirketten sosyal medya hesaplarını takip etmesi için hizmet satın aldığını, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili paylaşımın ardından şirket ile sözleşmenin fesih edildiğini belirttiler.