Kepez Belediyesi, Avni Tolunay Mahallesi’nde yer alan 77 bin metrekarelik Tek Sarnıç Parkı’nda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İnsan kaynaklı atıklardan arındırılan park, pırıl pırıl bir görünüme kavuştu.

Antalya’nın Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, doğal dokusu ve masal kahramanlarına benzeyen yapısıyla dikkat çeken Tek Sarnıç Mesire Alanı’nda temizlik çalışması yaptı. 30 kişilik ekip gün boyunca park genelinde temizlik yaptı. Özellikle piknik alanları, çocuk oyun grupları ve yürüyüş yolları detaylı şekilde temizlendi. Atılan çöpler, izmaritler ve diğer atıklar titizlikle toplandı. Çocuk oyun alanlarının hijyenine özel önem verilirken, süpürge araçları ile yürüyüş yolları da temizlendi.

Çam ağaçlarıyla çevrili, çocukların hayal dünyasını harekete geçiren Tek Sarnıç Parkı, Antalyalıların sıklıkla tercih ettiği sosyal yaşam alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar 77 bin metrekarelik alanda piknik yapabiliyor, mangal yakabiliyor, çocuklar ise oyun alanlarında eğlenebiliyor.

"Daha temiz bir Kepez için çalışıyoruz"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Tek Sarnıç Parkı’nın yeşil dokusu kadar çocukların hayal gücünü besleyen yapısıyla da önemli bir alan olduğunu belirtti. Başkan Kocagöz, "Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini her şeyin önünde tutuyoruz. Parklarımızda temizlik ve bakım çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Daha yaşanabilir, daha temiz bir Kepez için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Dere ıslah çalışmaları sürüyor

Öte yandan, Kepez Belediyesince Gülveren, Avni Tolunay, Ünsal, Şafak ve Yeşilyurt Mahallelerini yağmur suyu taşkınlarından korumak amacıyla, Tek Sarnıç Parkı içerisinden geçen dere yatağında ıslah çalışmaları başlatıldı. Proje tamamlandığında, 5 mahallede yağmur sularının tahliyesi daha güvenli ve etkili şekilde sağlanacak.