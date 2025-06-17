Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışlarda su baskınlarıyla karşı karşıya kalan mahallelerde yağmur suyu ve drenaj hattı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, Şelale Mahallesi 7214 Sokak’ta yağmur suyu drenaj hattı yapımı sonrasında dere yatağında 5 bin metrekarelik alanda taş tahkimat çalışması gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi, su baskınlarını önlemeye yönelik altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan şiddetli yağışların ardından birçok mahallede meydana gelen su taşkınları, Başkan Mesut Kocagöz döneminde öncelikli çözüm bekleyen sorunlar arasında ilk sırada yerini aldı. Bu doğrultuda, ilçenin dört bir yanında yağmur suyu ve drenaj hattı çalışmaları başlatıldı. Özellikle taşkın riski yüksek bölgelerde yürütülen çalışmalarla, su baskınlarının kalıcı şekilde önüne geçilmesi hedeflendi. Şelale Mahallesi’nde başlatılan yağmur suyu ve drenaj hattı çalışmaları da büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Mahallede etap etap ilerleyen çalışmalarda, 7214 Sokak’ta yağmur suyu drenaj hattı yapımı sonrasında dere yatağında 5.000 metrekarelik alanda taş tahkimat işi gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kamyonluk taş kullanılarak yapılan tahkimat ile bölgedeki dere yatağı taşkınlara karşı koruma altına alındı.

Drenaj kanalı

Şelale Mahallesi’ndeki çalışmalar sadece 7214 Sokak ile sınırlı kalınmadı. Yağmur suyu taşkınlarının önlenmesi amacıyla ilk etapta Musa Özkan Caddesi’ne uzanan 250 metrelik drenaj kanalı açıldı. Bu kanal üzerine yerleştirilen 1,5 metreye 1,5 metre boyutlarında betonarme menfez kutular (baks), yağmur sularının Musa Özkan Caddesi’ndeki ana hatta sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı.

21 Cadde çalışmaları

Mahalledeki yağmur suyu ve drenaj hattı çalışmaları 21. Cadde de devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda; mevcut 400’lük borular, daha yüksek kapasiteli 1200’lük borularla değiştirildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ASAT tarafından bölgede yağmur suyu ızgara sistemleri de kurularak taşkın riski daha da azaltıldı. Kepez Belediyesi, su taşkınlarına karşı kalıcı çözümler üretmek amacıyla Varsak Şelale Mahallesi başta olmak üzere riskli bölgelerdeki altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.