Kepez Belediyesi, Kurban Bayramı’nın ardından Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki küçükbaş hayvan satış ve kesim alanında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte Kepez Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kurulan küçükbaş hayvan satış alanında kapsamlı bir temizlik, ilaçlama ve kireçleme çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, çevrenin hijyenik hale getirilmesinin yanı sıra, halk sağlığını korumaya yönelik etkili önlemler alındı. Bayram boyunca yüzlerce vatandaşın hayvan alışverişi ve kesim işlemleri için ziyaret ettiği alanda önce gübre ve katı atık temizliği yapıldı. Ardından su arazözü ile alan detaylı şekilde ilaçlı sularla yıkandı. Temizlik çalışmalarının ardından, özellikle toprak zeminde oluşabilecek haşere ve zararlı böceklere karşı ilaçlama işlemi gerçekleştirildi. Pire, bit ve sinek gibi hastalık taşıyıcı haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından, kireçleme çalışması ile alan hijyenik hale getirildi.