Kemer Belediyesi, Haziran ayında 22 köpek ve 28 kediyi yeni yuvalarıyla buluşturdu.

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde, Haziran ayında 15 köpek ve 124 kedi kısırlaştırılırken, 22 köpek ve 28 kedi sahiplendirildi.

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hayvanlar ve sokak hayvanları için yapılan mama üretim tesisiyle hem merkezdeki hayvanlara hem de sokak hayvanlarına mama desteği sağlayan merkez çalışanları, barınağa terk edilen 8 köpek ve 45 kediye sahip çıktı.

"Can dostlarımız hayatımızın bir parçası"

Haziran ayında 417 hayvanın tedavi edildiği merkezde 15 köpek ve 124 kediye kuduz aşısı uyguladı. Merkezde çalışan veteriner hekimler, başıboş halde bulunan 10 köpeği barınağa getirerek tedavi etti.

Haziran ayı boyunca merkeze "Can dostlarıyla" ilgili 720 telefon ihbarı geldiği belirtildi. Kemer Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çelik, yaptığı açıklamada, "Kemer Belediyesi olarak sokak hayvanlarına sahip çıkarak tedavilerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. ‘Can dostlarımız’ hayatımızın bir parçası" dedi.