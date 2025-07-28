CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Sezonu 4. Etab’ı Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri’ne katılan Kemer Belediyesi güreşçileri, kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Ordu’da düzenlenen güreşlerde Kemer Belediyesi güreşçilerinden Alper Önal küçük orta boyda ikinci, Kemal Berke Kaya ise üçüncü oldu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi pehlivanlarını elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.