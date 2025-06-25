Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın katılımıyla gerçekleştirilen akademik kurul toplantılarında fakültelerin çalışmaları ele alındı; eğitim-öğretim süreçleri ile bilimsel üretime dair konular değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık; İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Edebiyat fakültelerinde gerçekleştirilen akademik kurul toplantılarına katıldı.

İşletme Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı’na Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu ve akademik personel katıldı. Toplantıda; fakültenin mevcut durumu değerlendirildi, eğitim-öğretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişi yapıldı ve akademik verimliliği artırıcı öneriler gündeme getirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen akademik kurul toplantısına katıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu ile akademik personelin yer aldığı toplantıda, eğitim-öğretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Akademik kadronun görüş ve önerileri doğrultusunda fakültenin mevcut durumu ele alındı. Toplantıda, eğitim kalitesini artırmaya yönelik öneriler, yeni proje fikirleri ve akademik performansı destekleyen çalışmalar üzerinde duruldu. Rektör Kırışık, fakültelerin bilimsel üretim gücünün üniversitenin genel başarısına doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Rektör Kırışık daha sonra, Edebiyat Fakültesinde düzenlenen akademik kurul toplantısına katıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin’in dönem içi faaliyetleri ve yürütülen projelere ilişkin yaptığı sunumun ardından, akademik personel ile fakültenin mevcut çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda, sosyal bilimlerin üniversite bünyesindeki yerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar da ele alındı. Rektör Kırışık, sosyal bilimlerin yalnızca üniversite içinde değil, ülke genelinde daha görünür olması gerektiğini belirterek bu alandaki projelerin önemine dikkat çekti. Kırışık konuşmasında, Sosyalfest’in uluslararası boyuta taşınması için sürdürülen çalışmalara da değindi.