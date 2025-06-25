Karadeniz müziğinin sevilen ismi Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında memleketi Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Kanser nedeniyle 2005 yılında 33 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için Yeşilköy Köyü Mezarlığı’nda anma programı düzenlendi. Anma törenine sanatçının yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Koyuncu’nun mezarı başında dua ederken, sanatçının sevilen eserleri de hep bir ağızdan seslendirildi.

İstanbul’da başlayan ve Karadeniz sahilinde çeşitli illerde devam eden "Nazım’dan Kazım’a Bir Volkan’dır Karadeniz" etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma programı, sanatçının doğup büyüdüğü topraklarda anlamlı bir finalle tamamlandı.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, burada yaptığı konuşmada, "Kazım Koyuncu’yu minnetle anıyoruz. Onu sadece anmak değil, yaşatmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu yıl onun müziğini ve fikirlerini binlerce insanla paylaştık. Asıl önemli olan, onun yolunu sürdürecek yeni Kazımlar yetiştirmektir" dedi.

Etkinlikler çerçevesinde Hopa Parkı’nda toplanan kalabalık, daha sonra Kazım’ı Anma Yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikler, sanatçının eserlerinin dinletildiği ve hayatından kesitlerin paylaşıldığı programla sona erdi.