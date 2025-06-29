Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada başını yere çarpan motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.T. idaresindeki 59 ALM 150 plakalı motosiklet ile H.Ç. yönetimindeki ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırıma savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kaskı sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatan S.T., ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.