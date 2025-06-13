Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Balıkesir de düzenlenen Türkiye Münazara Liği Yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Başarılı öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam, tebrik etti.

Burhaniye de Kaymakam İlyas Memiş, 31 Mayıs -1 Haziran tarihleri arasında ilde gerçekleştirilen Türkiye Münazara Ligi Yarışmaları Balıkesir İl Finalinde Burhaniye Gençlik Merkezini temsilen Lise kategorisinde il birincisi olan öğrencileri makamında kabul ederek ödüllendirdi. Kaymakam İlyas Memiş, il birincisi olarak bölge finali yarışmalarında İlçe Gençlik Merkezini temsil edecek öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaret Programına İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, Gençlik Lideri Neriman Yıldız Gülmüş ve öğrenciler katıldı.