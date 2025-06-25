Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Elazığ Arıcak Kaymakamlığı’na atanan Emre Yeşil, görev yaptığı Manyas ilçesinden ayrıldı.

Son yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Elazığ’ın Arıcak ilçesine kaymakam olarak atanan Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, görev yaptığı ilçeye veda etti. Yaklaşık iki yıldır Manyas Kaymakamlığı görevini yürüten Yeşil, vatandaşlarla kurduğu samimi ilişkilerle ilçe halkının takdirini kazanmıştı.

Veda günü ilçe protokolü, muhtarlar, mesai arkadaşları ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Yeşil, kendisini uğurlamaya gelenlere hitaben yaptığı konuşmada helallik isteyerek, "Unutmayın Elazığ’da da bir kardeşiniz, dostunuz, ağabeyiniz olduğu unutmayın, yolunuz düşerse hepinizi bekliyorum, hatta yolunuzu Elazığ’a düşürmeye bakın, beni çok mutlu edersiniz." ifadelerini kullandı.

Veda töreninde duygusal anlar yaşanırken, Kaymakam Yeşil uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaştı.

Manyas Kaymakamlığı görevine, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş vekâlet edecek.