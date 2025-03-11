Körfez Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlediği şenlikler çocukları eğlendirmeye devam ediyor.

İftar sonrası Tütünçiftlik Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklerde çocukların mutluluğu yüzlerinde okundu. Her yaştan çocuğun katıldığı şenlikler, minikler tarafından ilgi gördü. Yediden yetmişe her yaştan vatandaşın katıldığı etkinliklerin ilk gününde ’Kavuklu ile Pişekar’ sahne aldı. Zaman zaman sahneye davet edilen çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Sonraki gün ise İbiş ile Çelebi ve Aşık İle Maşuk şovlarıyla izleyenler adeta büyülendi. Oyun ve eğlenceyle son bulan gösteriyi minikler ayakta alkışladı. Program sonunda miniklere şeker ikramında bulunuldu. Körfez Belediyesi belirlenen günler dahilinde Ramazan ayı boyunca etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.