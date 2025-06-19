SAMSUN (İHA) – Samsun’un Kavak ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anaokulu’nda Aile Yılı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kavak Cumhuriyet Anaokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 2025 Aile Yılı kapsamında aile birliğini korumak ve güçlendirmek adına çeşitli etkinlikler yaptı. Baba, anne ve çocukların birlikte yaptığı yarışma ve etkinlikler keyifli görüntüler ortaya çıkardı. Okul müdürü Sema Ateş, ailenin eğitimin önemli bir parçası olduğunu belirterek, okul olarak yapılan etkinliklerin aileler tarafından da desteklenmesinin çocuk üzerinde olumlu etkiler bıraktığını söyledi.

Etkinliklere katılan tüm aileler, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.