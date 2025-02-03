Kartepe Belediyesi personeline iş güvenliği uzmanları tarafından uygulamalı olarak yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi. Eğitimin uygulamalı bölümleri tatbikatı aratmadı.

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde, yüksekte çalışan personelin karşılaşabileceği riskler, güvenli çalışma yöntemleri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi. Eğitimde, çalışanların güvenliğini artırmaya yönelik önemli bilgiler aktarıldı. Belediye personeline verilen teorik eğitimin ardından, her bir çalışana teker teker paraşüt tipi emniyet kemeri takıldı. Tavan vinci ve sepetli araç kullanılarak yüksekten düşme sonucu askıda kalan personele nasıl müdahale edileceği pratik olarak gösterildi. Eğitimde, düşme tehlikelerini en aza indirmek amacıyla uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı, emniyetli çalışma teknikleri ve acil durum prosedürleri gibi önemli konular ele alındı. Bu uygulamalar ile hem personel, güvenliğini sağlamayı hem de acil durumlara nasıl hızlı ve etkili müdahale edileceğini öğrendi. Eğitim, 2 gün süresince gerçekleştirildi ve katılımcılar gerçeğini aratmayacak deneyimler yaşadı.