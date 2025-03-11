Kartepe Belediyespor Hokey Takımı, Erkekler Salon Hokeyi 1’inci Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada şampiyon olan Kocaeli temsilcisi, şampiyonluk kupasını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a hediye etti.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Osmaniye’de düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi 1’inci Lig müsabakaları sona erdi. Tosyalı Spor Salonu’nda 24-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda 10 takım kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda Kartepe Belediyespor şampiyon olurken, Gaziantep Hokeygücü ikinci, Aden SK ise üçüncü sırada yer aldı. Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Kartepe Belediyespor, sezon boyunca sergiledikleri performansla takdir topladı.

Turnuva sonrası takımı ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "1998’den bu zamana kadar hiç madalyam yoktu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlk defa bir ekibimiz tarafından şahsıma madalya getirildi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sporcularımıza ve spor kulüplerimize her zaman destek oluyoruz. Kartepe’de şampiyonlar yetiştirmek, Kartepeli sporcularımızın sayısını artırmak istiyoruz" dedi.