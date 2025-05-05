Kartal Belediyesi, ilçedeki riskli yapıların tespitine ve kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bugüne kadar gerçekleştirilen dönüşüm çalışmaları sayesinde 120 bine yakın vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda yaşamaya başladığını belirterek, ilçede depreme hazırlık çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Kartal Belediyesi, muhtelem İstanbul depremine karşı hazırlık çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Deprem öncesi riskli yapıların tespiti ve dönüşümü kapsamında yoğun bir çalışma yürütülürken, deprem sonrasına hazırlık amacıyla da Afet İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonunda arama kurtarma eğitimleri hız kazandı.

Kentsel dönüşüm sayesinde 120 bin insanın evi yenilendi

İlçede, 2009 yılından bu yana yaklaşık 120 bin vatandaşın yaşadığı konutlar güvenli hale getirildi. Kartal, İstanbul genelinde yapı stoku açısından dönüşümde öne çıkan ilçeler arasında yer alıyor. Bu çalışmalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortaklaşa yürütülüyor.

İBB ile kentsel dönüşüm işbirliği

Kartal Belediyesi, kentsel dayanıklılığı artırma ve deprem riskini azaltma hedefi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile koordineli bir şekilde risk değerlendirme çalışmaları yapıyor. Hızlı Tarama ile Bina Tespiti Projesi, diğer tabiri ile PERA yöntemiyle gerçekleştirilen analizlerde D ve E sınıfı olarak belirlenen binalar için riskli yapı raporları hazırlanıyor ve Kartal Belediyesi iştirak şirketi KARYAPSAN A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında binaların yıkım işlemleri de hızla devam ediyor. Öte yandan Kartal Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile geliştirdiği Microwave Tomography teknolojisiyle bina dayanıklılık ölçümlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yapma çalışmalarına da devam ediyor. Bu yenilikçi teknoloji, vatandaşlar için güvenli ve hızlı sonuçlar sunmayı hedefliyor.

KİPTAŞ ile etkin işbirliği

Kartal Belediyesi’nin afet riskini azaltmaya yönelik kapsamlı çalışmaları, bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. İlçede, KİPTAŞ ile imzalanan protokoller çerçevesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılan Metem Birlik Sitesi ve KAPER Sitesi gibi projelerde de inşai faaliyetler hızla devam ediyor. Yapılan tüm bu çalışmalar, Kartal halkının daha güvenli bir geleceğe adım atmasını sağlayacak.

Kartal Arama-Kurtarma ekibi İstanbul genelinde ilk 3’e girdi

Kartal Belediyesi’nin deprem sonrasına yönelik hazırlıkları da Afet İşleri Müdürlüğü öncülüğünde sürüyor. AFAD’ın ağır seviye akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayan Arama-Kurtarma Ekibi ile Kartal Belediyesi, İstanbul’daki ağır akreditasyona sahip ilk üç kurumdan biri oldu. Ekip, ilçede meydana gelebilecek muhtemel afetlere karşı hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Gökhan Yüksel: "Hedefimiz Kartal’da riski en aza indirmek"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki kentsel dönüşüm ve afet hazırlık çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kartal’ın, İstanbul’da depreme hazırlık konusunda örnek ilçelerden biri olduğunu belirten Başkan Gökhan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: "Kartal olarak, İstanbul’da yaşanabilecek muhtemel bir depreme karşı hazırlıkta çok ciddi bir mesafe katettik. Bugüne kadar 120 bine yakın vatandaşımızın yaşadığı riskli yapıları dönüştürerek onları güvenli konutlara kavuşturduk. Biz, dönüşüm çalışmalarını sadece bir inşaat faaliyeti olarak görmüyoruz; bu süreç, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlama, sevdiklerimizi yaşatabilme mücadelesidir. Hedefimiz, ilçemizdeki tüm riskli yapıları yenileyerek muhtemel bir depremde kayıpları en aza indirmek"

"Sadece binaları yenilemiyor, toplumumuzu afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyoruz"

"Dönüşüm sürecini vatandaşlarımızla birlikte yürütüyoruz" diyen Başkan Yüksel," Onların ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini dikkate alarak, sosyal dayanışma içinde ilerliyoruz. Ayrıca sadece binaları yenilemiyor, toplumumuzu afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyoruz. Kartal Belediyesi gönüllülerinden oluşan arama kurtarma ekibimizin, AFAD tarafından ağır seviye akredite edilmesi, bu alanda geldiğimiz seviyeyi gösteriyor. Bu ekip, afet anında hızlı ve etkili müdahale kapasitesine sahip." ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel’den Kartallılara çağrı

Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının sonunda Kartallılara seslenerek deprem bilinci ve bireysel hazırlık çağrısında bulundu. Başkan Yüksel çağrısında şunları dile getirdi: "Sevgili Kartallılar, hepimizin bildiği gibi İstanbul ciddi bir deprem riski altında. Bu gerçeği görmezden gelmeden, her birimizin bireysel ve toplumsal olarak hazırlıklı olması gerekiyor. Lütfen yaşadığınız binaların güvenliğini sorgulayın, uzmanlardan destek alın. Acil durum çantalarınızı hazırlayın, ailelerinizle acil durum planları yapın. Deprem öncesinde atacağımız her küçük adım, hayatlarımızı kurtarabilir. Kartal Belediyesi olarak biz üzerimize düşen görevi tüm gücümüzle yapıyoruz; ancak afetlere karşı dayanıklı bir şehir, halkıyla birlikte mümkün olur. Hep birlikte, birbirimize destek olarak, güvenli bir Kartal’ı inşa edebiliriz. Gelin, deprem gerçeğini önemseyelim ve hazırlıklarımızı birlikte tamamlayalım."