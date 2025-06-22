Hatay’ın Arsuz ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 13 yaşındaki Helin Horuz hayatını kaybetti. Kızına karne hediyesi olarak akşam saatlerinde ayakkabı alan acılı baba Hidayet Horuz, ertesi gün karne alması beklenen evladını o ayakkabılarla toprağa verdi.

Kaza, geçtiğimiz gün sabaha karşı Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesi’nde yaşandı. S.Y. yönetimindeki 31 GC 671 plakalı otomobil, Hidayet Horuz yönetimindeki 01 ABY 019 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 13 yaşındaki Helin Horuz hayatını kaybetti ve Hacıahmetli mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kazada hayatını kaybeden Helin’den geriyeyse hayalleri ve yürek burkan hikayesi kaldı. Baba Hidayet Horuz’un kızının karne hediyesi için aldığı ayakkabıyı evladıyla birlikte gömdüğünü söylemesiyse yürekleri burktu. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün bir süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda aracın hız göstergesinin 196 olmasıysa dikkat çekti.

"Helin genellikle evde kalırdı ama o gün ’baba ben de seninle geleceğim, kardeşlerimle birlikte annemi alırız’ dedi"

Evladının karne hediyesini kızının cenazesiyle defneden acılı baba Hidayet Horuz, "Kazayı gece saat 01.15 - 01.20 civarında geçirdik. Saat tam aklımda değil ama Arsuz istikametinden İskenderun’a doğru geliyorduk. Çetillik Kavşağı’nda Arsuz yönüne U dönüşü yapacaktım. Kavşağı biraz geçtikten sonra dönüş için sağ şeride geçecektim. Tam o anda uzaktan bir aracın ışığını gördüm. Zaten kavşakta sarı ışık yanıyordu. Aracın geldiğini görünce tereddüt ettim ama saniyelik bir olay oldu. Dört kızım var, yanımda baldızım da vardı. Onun dizinde kırıklar var, yaralandı. Yarın kısmetse ameliyat olacak. Kızım Helin Horuz, 13 yaşındaydı. Kazadan önce, akşam saat 20.30 gibi yanıma geldi ’baba, yarın karne alacağım. Ayakkabı alabilir miyim’ dedi. Motora binip birlikte gittik, ayakkabı aldık. Eve gelince ’baba, ayakkabımı göstereyim’ dedi. ’Birazdan geliyorum kızım, bakacağım’ dedim. Ayakkabıyı çok beğendi, ’hayırlı olsun kızım’ dedim. O da ’yarın karnemi alacağım baba, Allah kısmet ederse’ dedi ve ben de ’inşallah kızım’ dedim. Ama gece ne yazık ki bu kaza oldu. Eşim Arsuz’da çalışıyor, gece saatlerinde işten çıkıyor. Helin genellikle evde kalırdı ama o gün ’baba ben de seninle geleceğim, kardeşlerimle birlikte annemi alırız’ dedi. Ne olduğunu anlayamadım ve hala anlayamıyorum. Karnesini bile göremedim, notlarının ne olduğunu bile öğrenemedik. Şimdi üç kızım kaldı, çok zor bir durum. Hediye ayakkabılarını da yanına koydum ve birlikte toprağa verdim. Kazaya neden olan kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum" dedi.

"Dört kızım var ama Helin gerçekten farklıydı"

Evladı Helin’i çok fazla sevdiğini ifade acılı baba Horuz, "Dört kızım var ama Helin gerçekten farklıydı. İsmini de ben koydum. H harfiyle başlasın istemiştim. Üç kızım da canım ama Helin’in yeri başkaydı. Hep annesiyle birlikteydi. Neden bu kadar özel olduğunu bile bilmiyorum. Ama gerçekten öyleydi. Halalarına, dedelerine, amcalarına hep söylerdim ve ’bu kızım farklı’ derdim. Kurban olduğum Allah, demek ki onu daha çok seviyordu. Kendi verdi, kendi aldı" ifadelerini kullandı.